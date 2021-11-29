تعليقات مشجعة بشأن متحور "أوميكرون"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حذرت رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتورة شارون ألروي بريس، أمس الأحد، من أن انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" "مرتفع للغاية"، لكنها شددت على أن الأعراض التي اكتشفت بين مصابين بالعدوى، تم تطعيمهم، كانت "خفيفة".

وأشارت المسؤولة في اجتماع للكنيست، أمس الأحد، إلى رحلة جوية اتجهت من جنوب أفريقيا إلى هولندا تم اكتشاف 62 حالة عدوى بالمتحور بين 600 شخص كانوا على متنها، وقالت إن هذا انتشار "سريع جدا جدا"، وفق تصريحات لها نقلتها صحفية هآرتس.

وفي مقابلة إذاعية أجريت معه صباح أمس الأحد، قال المدير العام لوزارة الصحة، نحمان آش، إن "أوميكرون" هو المتحور "الأكثر إثارة للقلق حتى الآن"، وإن اللقاحات "ليست فعالة بنسبة 100 في المئة ونحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الحماية التي توفرها أقل بكثير".

ومع ذلك، أشار إلى أن "هناك تقارير تفيد بأن الذين تم تطعيمهم (بشكل عام) لديهم أعراض خفيفة، والغالبية بدون أعراض. هناك احتمال كبير أن يكون اللقاح فعالا بشكل كبير ضد العدوى الشديدة"، حسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وجود حالة إصابة مؤكدة بـ"أوميكرون" و12 حالة يشتبه فيها حتى صباح الأحد.

وإسرائيل من بين الدول التي رصدت "أوميكرون"، منذ اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبتسوانا وهونغ كونغ وأستراليا من بين دول أخرى.

وقالت إسرائيل، السبت، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، لتصبح أول دولة تغلق حدودها تماما للتصدي للمتحور المكتشف حديثا.

وأعلنت أيضا فرض حجر صحي لمدة ثلاثة أيام على الإسرائيليين العائدين من الخارج بغض النظر عن حالة التطعيم لديهم، وفق هآرتس.

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