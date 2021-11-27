تونس.. مسلح بسكين وساطور يحاول اقتحام مقر وزارة الداخلية

المصدر: تونس - أ ف ب

حاول شخص مسلح بساطور وسكين أمام وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة مهاجمة عناصر من الشرطة التي أطلقت عليه رصاصا مطاطيا، على ما أفاد شهود عيان والشرطة.

وقال شرطي "كان بيده ساطورا وبالأخرى سكينا وركض صوب مدخل وزارة الداخلية وكان يصرخ الله أكبر".

وتابع "كان يحاول مهاجمة الشرطيين أمام الوزارة".

وأفاد أحد الشهود "كان على بعد نحو خمسين مترا من الوزارة وألقت عليه عناصر الشرطة الحواجز ولكنه واصل الركض وهدد الشرطة بسكينه وساطوره".

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة رجلا ملتحيا في الثلاثين من العمر يركض باتجاه وزارة الداخلية بينما أصيب بعض المارة بالهلع وصرخوا طالبين من عناصر الشرطة إطلاق النار عليه.

وقال أحد عناصر الشرطة لفرانس برس إنه تم إطلاق رصاص مطاطي وتمت السيطرة عليه ونقله لاحد المستشفيات في العاصمة.

واثر الحادثة انتشرت قوات الأمن في شارع الحبيبب بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية حسب مراسلة فرانس برس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news