لمسافر عائد من دولة عربية.. بلجيكا تسجل أول إصابة بمتحورة كورونا الإفريقية

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أكدت بلجيكا الجمعة رصد إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا هي الأولى التي يعلن عنها في أوروبا، لدى شخص غير ملقح عائد من الخارج.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك في مؤتمر صحافي "لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة" التي سميت "بي 1.1.529" ورصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

وأضاف أن فحوص المصاب جاءت إيجابية في 22 نوفمبر وأن المريض لم يصب بكوفيد من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتب عالم الأوبئة البلجيكي المعروف مارك فان رانست على "تويتر" أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر.

وقال فاندنبروك "نكرر أنها متحورة مشتبه بها، لا نعلم إن كانت متحورة خطيرة جدا".

غير أنه أضاف أنه "على سبيل الاحتراز" ستوقف أوروبا الرحلات من دول إفريقيا الجنوبية.

وأكد أن الإجراءات "احترازية تماما، لكن لا تشعروا بالهلع" مضيفا أن لجنة تقدير مخاطر كوفيد البلجيكية تقوم بتحليل الوضع.

وأعلن اكتشاف المتحورة الجديدة التي قد تكون "معدية جدا" في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية واليها.

واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرعة". وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في بيان "قلقنا الفوري هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات".

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