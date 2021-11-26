50 طفرة من متحور كورونا الجديد "بوتسوانا" الذي أرعب العالم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية د.فؤاد عودة، على الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قائلا إن السلالة الجديدة الحالية من كورونا بها 50 طفرة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لأن يتمكن الفيروس من الانتشار بشكل أكبر .

وأضاف د.فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " المصرية، أن هناك احتمال أن تكون اللقاحات لها رد فعل أقل في مقاومة السلالة الجديدة .

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن منظمة الصحة العالمية تجتمع اليوم الجمعة 26 نوفمبر، لتقييم خطورة سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا في جنوب إفريقيا، والتي يُخشى أن تكون أسوأ سلالة من كوفيد-19 يتم تحديدها حتى الآن، والتي أصابت العالم بالرعب.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر أن يحدد الاجتماع المرتقب ما إذا كان ينبغي تحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، ويطلق عليها اسم بوتسوانا أو "بي 1.1.529"، على أنه "مصدر قلق" من عدمه.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية ستقرر أيضا خلال اجتماعها المزمع ما إذا كانت ستعطي السلالة اسما جديدا، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون اسمه "نو".

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