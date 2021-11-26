"الصحة العالمية" تدعو العالم إلى القلق بشأن متحور كورونا الجديد

المصدر: لندن - رويترز

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 ديفيد نابارو، اليوم الجمعة، إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقا أن نقلق بشأن هذا".

وأضاف "سأخبركم لماذا، يبدو أن الفيروس سيكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام".

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