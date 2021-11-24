رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

قدمت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا أندرسون استقالتها، الأربعاء، بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي.

وقالت اندرسون من الحزب الاجتماعي الديموقراطي للصحافيين: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها"، وأضافت: "لا أريد أن أترأس حكومة مطعون بشرعيتها" معربة عن الأمل بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

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