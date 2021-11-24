أخصائي أمراض صدرية ينقل صورة «مقلقة» عن إصابات «كورونا» في الأردن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل أخصائي أمراض صدرية اردني صرة مقلقة عن الوضع الوبائي في الاردن، وقال أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراونة، إن يوجد ارتفاع كبير ومتسارع في أعداد الإصابات والمؤشرات الوبائية الأخرى في الأردن.

وأكد الطراونة في حديثه لبرنامج «أخبار السابعة»، أن الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأردن في المرتبة الثانية بعد إيران في ارتفاع أعداد الإصابات، متوقعا أن يصبح الأردن في المرتبة الأولى إذا بقينا على ذات الحال في الارتفاع.

ونوه الطراونة إلى أن الإصابات المعلنة ليست صحيحة، لأن بعض العائلات لا تعمل جميعها على إجراء فحص كورونا، وتكتفي بحالة واحدة أو حالتين، وهو ما يتسبب بزيادة عدد الحالات النشطة في المملكة.

وبشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل الحكومة، قال الطراونة إنه في شكلت الإصابات خطرا على المنظومة الصحية، ونسب الإشغال تجاوزت 70% سيتم اتخاذ سريع وعاجل، خاصة مع وجود التجمعات والتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، وسط عدم الالتزام في هذه المؤسسات وضعف الإقبال على أخذ المطعوم.

وشدد الطراونة على الرجوع خطوة إلى الخلف واتخاذ إجراءات مناسبة في أسرع وقت.

وختم: «يجري في دول العالم إعطاء الجرعة الثالثة المعززة وتخفيض سن متلقي اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية، ولكي لا ننجر إلى العودة لتعطيل الحياة الاقتصادية والعودة للمربع الأول».

وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، شهد عدد الحالات النشطة ارتفاعا وصل إلى 40,807 حالات، وذلك بحسب الإيجاز الحكومي اليومي الصادر عن وزارة الصحة.

الأرقام الرسمية، تقول إن عدد الحالات النشطة في الأردن يوم الأحد الموافق 21-11-2021 بلغ 39,045 حالة، ليرتفع العدد بعدها بيوم بواقع 1762 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news