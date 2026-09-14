الإمارات تتضامن مع الأردن وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة المُجنّدين

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الحادث الذي تعرضت له حافلة تقل عدداً من المُجنّدين، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وأسر الضحايا، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.