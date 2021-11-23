الكويت.. أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلن الديوان الأميري بالكويت صدور أمر أميري بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الديوان الأميري، القول في بيان، إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بقبول استقالة الحكومة السابقة، وعلى الأمر الأميري الصادر منتصف الشهر الجاري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وبعد المشاورات التقليدية، تقرر تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وصدر الأمر الأميري عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وستكون هذه الحكومة هي الخامسة للشيخ صباح الخالد.

وتقدمت الحكومة باستقالتها بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة هدفت لتهيئة الأجواء لتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاءت استقالة الحكومة تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لوزرائها.

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