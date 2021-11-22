انتخاب مصر كعضو كامل بالمعهد الروسي للأبحاث النووية

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية اليوم الاثنين، انتخاب مصر عضوا كاملا في المعهد الواقع في مدينة دوبنا بالقرب من مدينة موسكو.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في المعهد، الذي عقد اليوم الاثنين في بلغاريا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال مدير المعهد جريجوري تروبنيكوف: " هذا حدث تاريخي".

وأضاف تروبنيكوف: "مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، والتي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية، بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها. يفتح حدث اليوم آفاقا جديدة للمعهد المشترك للأبحاث النووية، وبرنامجه العلمي الدولي".

وتأسس المعهد المشترك للأبحاث النووية على قاعدة اتفاقية وقعتها الدول المؤسسة الـ11 في 26 مارس 1956 وسجلته الأمم المتحدة في أول فبراير 1957.

وأصبحت مصر العضو الـ19 في المعهد المشترك للأبحاث النووية.

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