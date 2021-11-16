بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان باستثناء الضروري

المصدر: لندن - رويترز

نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر اليوم الثلاثاء بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت في بيان إن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها".

ويواجه لبنان انهيارا ماليا واقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر مناطق كبيرة من المدينة وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصا.

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