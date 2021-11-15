بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد" بعد تفجير ليفربول

المصدر: لندن - رويترز

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الاثنين، إن مستوى التهديد الذي تتعرض له بريطانيا من الإرهاب ارتفع إلى مستوى "تهديد شديد"، مقارنة مع المستوى السابق "تهديد كبير".

ويعني هذا الارتفاع احتمال وقوع هجوم بعد انفجار سيارة أجرة في ليفربول يوم الأحد.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا الأحد كان يحملها أحد الركاب، وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

وأوضح روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب أن "تحرياتنا تشير إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية تم صنعها وأن ما نراه إلى الآن أن صانعها هو الراكب الذي كان في سيارة الأجرة".

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) أمس الأحد، وأعلن جاكسون اليوم الاثنين إلقاء القبض على رجل رابع (20 عاما).

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