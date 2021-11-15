رسالة من رغد صدام إلى سيف الإسلام القذافي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وكتبت رغد في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة".

وأضافت: "دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتعيدها لموقعها الحقيقي".

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر القادم.

وقدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها الواقعة في جنوب غرب ليبيا.

وكان نجل الزعيم الليبي الراحل، قد استلم أمس الأحد بطاقته الانتخابية من مدينة سبها المركز الانتخابي الذي قدم ترشحه من خلاله للانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ليبيا في ديسمبر المقبل.

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

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