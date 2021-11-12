عقوبات أميركية على الجيش الإريتري بسبب الصراع في إثيوبيا

المصدر: واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على أطراف الصراع لوضع نهاية للقتال بشمال إثيوبيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وهي الحزب السياسي الحاكم في إريتريا، والمستشار الاقتصادي لها ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري على القائمة السوداء، متهمة الجميع بالمساهمة في الصراع المشتعل بإثيوبيا المجاورة.

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو أو بيلين سيوم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news