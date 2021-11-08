الصين توافق على تسهيل إصدار تأشيرات للتجار الأفغان

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

التقى السفير الصيني لدى كابول، وانغ يي، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، لبحث العلاقات الثنائية، لاسيما العلاقات التجارية، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس.

وعقد الاجتماع، الذي تركز على العلاقات الثنائية، والاجتماع الأخير بين وزيرَي الخارجية الأفغاني والصيني، والتجارة المشتركة، لاسيما تصدير الصنوبر الأفغاني إلى الصين، في وزارة الخارجية الأفغانية، مساء أمس. وذكر بلخي، في تغريدة أخرى، أن السفير الصيني تعهد بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان. يأتي الاجتماع حول التجارة، بعد أيام من وصول أول شحنة من الصنوبر الأفغاني إلى الصين هذا العام.



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