تصريحات مفبركة لوزير الهجرة المصرية تثير غضب اللبنانيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ما ادّعوا أنّه تصريح لوزيرة الهجرة المصريّة جاء فيه أنّ اليد العاملة المصريّة على استعداد لتعويض أيّ نقص عمالة في دول الخليج في حال قرّرت "مقاطعة" لبنان، وذلك على خلفيّة تصريحات لوزير لبناني بشأن حرب اليمن أثارت غضب السعودية. إلا أنّ الوزيرة لم تدل بأيّ تصريحٍ مماثل.

وتتضمّن المنشورات صورة لوزيرة الهجرة المصريّة نبيلة مكرم وتصريحاً نسب إليها جاء فيه "اليد العاملة المصريّة بكل خبرتها على استعداد لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج لتطوير سوق العمل بعد مقاطعة لبنان".

حظي المنشور بمئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب اللبنانيين، وذلك بعد أيام على اندلاع أزمة دبلوماسيّة بين لبنان والسعوديّة على خلفيّة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

إلا أنّ التصريحات المتداولة لوزيرة الهجرة المصريّة على خلفيّة هذه الأزمة لا أساس لها من الصحّة، وهي تصريحات مفبركة.

فلا يمكن العثور عليها على أيّ موقعٍ ذي صدقيّة، أو على الصفحات الرسميّة لوزارة الهجرة المصريّة.

وقد أكّد صحافيّو "فرانس برس" في القاهرة أنّ وزيرة الهجرة المصريّة نبيلة مكرم لم تدل بأيّ تصريحٍ مماثل.

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