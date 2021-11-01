أمير سعودي يطرح "حلاً بسيطاً" لحل الأزمة الدبلوماسية مع لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على الأزمة الدبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن.

ونشر الأمير تغريدة قدم فيها "حلا بسيطا" كما نشر، داعيا القيادة السياسية في لبنان بأن يكون سلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجنداتها وبأن ينأى لبنان نفسه عن ما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية خاصة الحاقدة على الدول العربية لتعود كما كانت أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار.

وأضاف إن من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج وتدعم مليشيات إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل.

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، الجمعة الماضية، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة، كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

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