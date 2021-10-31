الصين: التحقيق الأميركي حول اصل كورونا «مسيس وملفق»

المصدر: بكين - أ ف ب

أثار تحقيق أجرته أجهزة الاستخبارات الأميركية ونشر الجمعة عن أصل وباء كوفيد-19 استياء بكين التي وصفته الأحد بأنه «مسيس وكاذب»، داعية واشنطن إلى «الكف عن مهاجمة» الصين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين «بغض النظر عن عدد المرات التي نُشر فيها هذا التقرير وعدد النسخ التي تم تلفيقها، فإن ذلك لا يمكن أن يغير الطبيعة السياسية والخاطئة تماماً لهذا التقرير».

وكانت الصين قد أعربت بالفعل عن معارضتها الشديدة للنتائج الأولية التي نشرت في التقرير الموجز في نهاية أغسطس، وفق ما أضافت الوزارة في بيان.

وأعتبر الناطق أن التنصت على أجهزة الاستخبارات في إطار مساعي تعقب المصدر كان «دليلًا دامغًا» على التسييس، داعياً الولايات المتحدة إلى «الكف عن مهاجمة الصين وتشويه سمعتها».

الوثيقة التي صدرت الجمعة هي نسخة محدثة من تقرير سري للغاية تم تقديمه في نهاية أغسطس إلى الرئيس الأميركي الذي أمهل أجهزة الاستخبارات 90 يومًا «لمضاعفة جهودها» من أجل توضيح أصل الوباء.

واشار إلى أنه بدون معلومات جديدة لن تتمكن أجهزة الاستخبارات من البت فيما إذا كان الفيروس قد ظهر من مصدر حيواني أم نتيجة حادث مختبر.

وأضاف أن تعاون الصين سيكون ضروريًا على الأرجح للتوصل إلى تقدير قاطع لأصل الفيروس، مشيراً إلى أن بكين تواصل «عرقلة التحقيق العالمي».

وبحسب فرضية «التسرب من المختبر»، انتشر الفيروس من مركز أبحاث في ووهان، المدينة التي ظهر فيها الوباء لأول مرة. لا تزال هذه النظرية غير مدعومة بأدلة، ولطالما رفضتها الصين.

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