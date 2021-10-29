الجيش السوداني يفاوض حمدوك لإعادة تشكيل حكومة كفاءات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش السوداني عرض على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، وقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيرا إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات.

أضاف البرهان أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف، لافتا إلى أن الجيش أرسل إلى حمدوك الليلة الماضية وفدا للتفاوض معه، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها.

وأوضح أنهم كانوا قد اتفقوا مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد.

القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وصف التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير.

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