اتجاه مصري لتحريك سعر الخبز.. "سيستغرق وقتاً"

المصدر: القاهرة - رويترز

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن تحديد السعر الجديد للخبز المدعم سيستغرق بعض الوقت.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس إن الوقت قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم ومعاودة النظر في الموضوع لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع الرئيس في ذلك الوقت أنور السادات عن زيادة سعره بعد اندلاع أعمال الشغب.

وسعر رغيف العيش المدعم منذ ذلك الوقت هو خمسة قروش (0.0032 دولار).

وذكر المصيلحي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن أسعار السلع ارتفعت منذ يناير ومن بينها زيت الطعام والسكر ومؤخرا القمح.

وقال إن سعر القمح الذي يحدده الموردون سيأخذ في الاعتبار التضخم، مضيفاً أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة خمسة أشهر.

وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطعام المدعم سعة لتر سيرتفع اعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني من 21 جنيها إلى 25 جنيها (1.60 دولار).

وتقدم مصر، التي تستورد 95 بالمئة من احتياجاتها من زيت الطعام عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية، للمشترين مزيجا من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في إطار برنامجها الموسع للدعم.

وهذه هي الزيادة الثانية هذا العام بعد ارتفاع الأسعار العالمية لكن المصيلحي قال إن هذا القرار قابل للتعديل إذا تراجعت التكاليف في العام المقبل.

(الدولار=15.6600 جنيه)

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