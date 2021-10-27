الولايات المتحدة تعارض بشدة خطط إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

المصدر: واشنطن - رويترز

عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لخطط إسرائيل المضي قدما في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة قائلة إن هذه التحركات "تتعارض مع جهود خفض التوتر" وتضر بآفاق حل الدولتين الذي تدعو إليه واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في إفادة صحافية: "نشعر بقلق عميق إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما الأربعاء في (خطط بناء) آلاف الوحدات الاستيطانية، والعديد منها في عمق الضفة الغربية".

وأضاف برايس: "نعارض بشدة التوسع في المستوطنات، والذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر بآفاق حل الدولتين".

ونشرت إسرائيل يوم الأحد مناقصات لبناء نحو 1300 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة ومن المتوقع أيضا أن تناقش السلطات مقترحات لبناء 3000 منزل آخر.

ومن المقرر بناء الوحدات الجديدة على أراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

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