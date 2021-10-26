البنتاغون: "داعش" في أفغانستان قد يهاجم أميركا خلال 6 أشهر

المصدر: واشنطن - رويترز

أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس اليوم الثلاثاء أن أوساط المخابرات الأميركية تُقدر أن تنظيم "داعش" في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير وأن لديه النية للقيام بذلك.

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب التنظيم العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس .

وأضاف "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من داعش-ولاية خراسان (في أفغانستان) والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك".

وقال "يمكننا أن نرى تنظيم -ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و 12 شهرا" مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".

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