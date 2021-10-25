السيسي يلغي حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف السيسي: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء ".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

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