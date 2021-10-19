عبدالله بن زايد يلتقي وزيري الصحة والتعليم في بريطانيا

المصدر: لندن - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

تم خلال اللقاء - الذي عقد بحضور اللورد كمال وزير التكنولوجيا والابتكار والعلوم الصحية البريطاني - بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في القطاع الصحي.

وأكد سموه خلال اللقاء الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي وتبادل الخبرات والتجارب العلمية في هذا المجال ..مشيرا إلى أهمية استثمار التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" وتحويلها إلى فرص تسهم في دعم الجهود الدولية المبذولة لتعزيز منظومة الصحة العالمية.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناظم الزهاوي وزير التعليم البريطاني حيث جرى بحث العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات التربية والتعليم.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع بريطانيا في المجالات كافة ومنها القطاع التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات البريطانية وعدد من الطلبة البريطانيين الدارسين في الجامعات داخل الدولة.

حضر اللقاءين منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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