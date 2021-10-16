السيسي: اللي بيتعمل في مصر ده بيتعمل بدعم إلهي

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة: "اللي بيتعمل في مصر ده بيتعمل بدعم إلهي.. وليس بقدراتنا، والله العظيم ده دعم إلهي، ربنا بيساعدنا علشان إحنا غلابة، بيساعدنا ويدينا ويكرمنا وينصرنا.. هو العاطي الوهاب.. ساعدونا ناخد بالأسباب".

أضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية" إنّه تمّ تشكيل لجنة قبل سنوات، تابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحينها قدرت حجم خسائر مصر المباشرة في 2011 بنحو 400 مليار دولار يعني 6 تريليونات جنيه، مرجعًا ذلك لعدم انتباه الدولة والقائمين عليها وقتها على بناء الوعي، وكادت أن تدمر البلد.

واستشهد السيسي بما كان يحدث في مصر وقتها بقوله: "قضية خطيرة لما الدكتور اللي بيصرفلك الروشتة بتاعتك يصرف الروشتة غلط"، وشدد على أهمية ضبط النمو السكاني، قائلاً: "تاني بقولكم يا مصريين يا مسؤولين في الحكومة.. يا ناس ياللي في الإعلام.. يا ناس ياللي في أي حتة، لو لم يتمّ ضبط النمو السكاني في مصر هيكون اللي بيتعمل ده مبيتحسبش".

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