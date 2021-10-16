عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في واشنطن - بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بحث سموه ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الصديقين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وحضر اللقاء يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news