إطلاق نار في محاولة سطو مسلح عند مطار مكسيكو سيتي

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

قال قائد شرطة العاصمة المكسيكية إن إطلاق نار وقع في محيط الصالة رقم 2 بالمطار الدولي بمدينة مكسيكو سيتي صباح اليوم الجمعة وإن شخصين أصيبا في الحادث وتم اعتقال شخص مشتبه به.

وقال قائد الشرطة عمر غارسيا حرفوش على «تويتر» إن حياة الشخصين المصابين ليست في خطر مشيرا إلى أن الضباط أطلقوا الرصاص على المشتبه به وأصابوه قبل أن اعتقاله.

وقال مسؤولون إن الحادث وقع على الأرجح إثر محاولة سطو مسلح حيث أطلق حارس شخصي الرصاص لصد شخص مسلح كان يركب دراجة نارية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به أو آخرون أطلقوا الرصاص أيضا.

وقال المركز الإعلامي للمطار إن العمل في المطار، وهو الأكبر في المكسيك، لم يتأثر بالحادث.

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