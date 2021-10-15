أميركا ترفع قيود الدخول عن الأجانب المطعمين ابتداء من 8 نوفمبر

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه سيرفع اعتبارا من الثامن من نوفمبر قيود السفر عن الأجانب الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد كوفيد-19 مما ينهي قيودا تاريخية منعت الكثيرين في العالم من دخول الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفن مونيوس على «تويتر» معلنا عن موعد بدء سريان القواعد الجديدة إن هذه السياسة «صارمة وثابتة وتمليها حالة الصحة العامة».

وحالت قيود السفر غير المسبوقة دون دخول ملايين الزائرين من الصين وكندا والمكسيك والهند والبرازيل وكثير من الدول الأوروبية وغيرها وقلصت السياحة في البلاد وأضرت باقتصاد المناطق الحدودية.

كما حالت دون عودة أقارب وعاملين أجانب للعيش مع أحبائهم وأسرهم في الولايات المتحدة.

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