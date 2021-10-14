واشنطن تلوّح باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران

المصدر: ا ف ب

لوّحت الولايات المتحدة الأربعاء باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منع طهران من حيازة سلاح نووي، في تهديد يستعيد بوضوح غير مسبوق التحذيرات الإسرائيلية على هذا الصعيد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في واشنطن إن الولايات المتحدة تعتبر ان «الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل» لجنّب حيازة الجمهورية الإسلامية السلاح النووي.

لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى قرب نفاد صبره في ظل التعليق المستمر منذ حزيران/يونيو للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وقال بلينكن إن «الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران» للانخراط في الحوار، وذكّر بأن الهامش المتاح «آخذ بالانحسار».

وفي رد على تلويح نظيره الإسرائيلي يائير لبيد باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية، قال بلينكن باقتضاب «نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها».

من جهته قال لبيد «أظن أن العالم بأسره يفهم ماهية +الخيارات الأخرى+».

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأميركي إن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأنا ابنا ناجين من الهولوكوست. ندرك أن هناك أوقاتا يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر»، وأضاف «تحتفظ إسرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي طريقة».

ويسعى لبيد خلال زيارته واشنطن إلى مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بإعداد «خطة بديلة» في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران.

وبدأ الأميركيون يتحدّثون أكثر فأكثر عن ضرورة إعداد خطط بديلة في ملف إيران النووي.

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