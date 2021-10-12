السيسي: على الأصدقاء الأوربيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء أنه «على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر»، قائلا: «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه».

وأضاف السيسى خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر، المنعقدة في المجر:«مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز... لا... أنا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم... وهذا أمر ليس باليسير... المجر فيها 10 مليون مواطن...هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون».

وتابع: «65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش... وعاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد: أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية».

وأكد السيسي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة «حياة كريمة» من أجل «تحسين الحياة لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري، بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله».

وأضاف السيسى «الرقم المخصص لمبادرة»حياة كريمة«يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحي والطرق كل شيء».

وأضاف: «أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل».

وأوضح أن الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين، متابعا: «لا نقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن نتركهم في الطريق لأوروبا ويلقوا مصيرهم في البحر... لن نسمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع».

وأكد السيسي أن «مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات... وما بذل في مصر خلال آخر سبع سنوات خير دليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين».

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