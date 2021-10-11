10 آلاف دولار لكل أسرة ليبية.. ومنحة الزواج 9000 دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، تقديم دعم للأسر الليبية بحوالي 10 ألاف دولار أميركي لكل أسرة، مع استثناء المستفيدين من منحة الزواج التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد قرر قبل أكثر من شهر تقديم منحة للأشخاص المقبلين على الزواج لـ 50 ألف شاب وفتاة.

وقيمة منحة الزواج بلغت 9000 دولار، مما أثار انتقادات للقرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة من دون العودة للبرلمان.

وأجرى مجلس النواب الليبي، مؤخرا تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في ديسمبر، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معا في ديسمبر.

وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى أعقب سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

وتعيش البلاد على وقع انقسام سياسي حاد بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، خصوصاً بعد محاولة البرلمان سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في خطوة مفاجئة.

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