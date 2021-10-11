إسرائيل تعين سفيراً دائماً في المغرب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وافقت لجنة التعيينات في لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلية على تعيين ديفيد غوفرين، سفيرا في المغرب.

وكان غوفرين قد عين مؤقتاً قبل تعيينه الرسمي للممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط.

وفي أعقاب تعيينه، كتب غوفرين باللغة العربية على حسابه في موقع "تويتر": "أتشرف أن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب".

وأضاف: "أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لإرساء السلم والسلام. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين".

وتولى غوفرين، البالغ من العمر 53 عاما، في تسعينيات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في فلسفة وتاريخ الشرق الأوسط من الجامعة العبرية في القدس.

وشغل مناصب عدة تخص شؤون الشرق الأوسط، وشغل مؤخراً منصب رئيس قسم شمال أفريقيا والأردن التابع لوزارة الخارجية، كما أنه عمل في السفارة الإسرائيلية بنيويورك.

في أغسطس الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في العاصمة المغربية الرباط.

اتشرف ان اشارك متابعي واصدقائي من جميع انحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة اسرائيل بالمغرب. اشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لارساء السلم والسلام. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) October 10, 2021

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