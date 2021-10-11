الإمارات تشارك في الجلسة الأولى للبرلمان العربي واجتماعات لجانه

المصدر: أبوظبي - وام

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي، والجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي سعادة كل من: رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي محمد أحمد اليماحي، والنائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناعمة عبدالله الشرهان، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، ومشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة ومتابعة مستجدات العمل "في اطار جامعة الدول العربية" المتعلقة بمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، واعتماد الإطار العام ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021م، واستعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها في ما يتعلق باختصاصات اللجنة، وعرض أعضاء اللجنة جهود بلدانهم في التعامل مع جائحة " كوفيد -19 " خلال العام 2021 .

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، ومشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للعام 2021، والموضوعات المالية وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بالإعداد لورشة عمل حول "دور القطاع الخاص العربي في تعزيز التجارة البيئية والاستجابة العربية لمعايير التجارة الدولية".

وتطلع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني وعلى تقرير الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، كما تطلع اللجنة من مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أوجه التنسيق والتعاون فيما يخص التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 16 أكتوبر 2021 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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