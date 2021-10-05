مبعوث بوريس جونسون يلتقي مع قادة طالبان في أفغانستان

المصدر: لندن - رويترز

التقى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقادة حركة طالبان في أفغانستان لمناقشة الأزمة الإنسانية وسبل الحيلولة دون أن تصبح البلاد حاضنة للمتشددين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن سايمون غاس، الممثل الأعلى لجونسون في أفغانستان، اجتمع مع قادة من طالبان منهم أمير خان متقي والملا عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي.

وأضافت الوزارة أن الجانبين «ناقشا سبل مساعدة المملكة المتحدة لأفغانستان في معالجة الأزمة الإنسانية، وأهمية منع البلد من أن تصبح حاضنة للإرهاب، وضرورة استمرار المرور الآمن لأولئك الذين يريدون مغادرة البلاد».

وتابعت قائلة «كما أثارا (مسألة) معاملة الأقليات وحقوق النساء والفتيات».

ورافق غاس في الاجتماع القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة إلى أفغانستان بالدوحة.

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