الأردن يعيد فتح معبره الرئيسي مع سوريا بالكامل (صور)

المصدر: الأردن-رويترز

أعاد الأردن اليوم الأربعاء فتح معبره الرئيسي مع سوريا بالكامل فيما يمثل دفعة لاقتصاد البلدين الذي يواجه صعوبات في أعقاب تحرك من جانب دول عربية لإعادة دمج سوريا التي نبذتها تلك الدول خلال حرب أهلية استمرت عشر سنوات.

وانتظرت قافلة من الشاحنات السورية لدخول الجانب الأردني من الحدود عند معبر جابر. واستعان أفراد الشرطة بالكلاب في تفتيش السيارات والحافلات لدى العبور. كما اصطف طابور من سيارات الأجرة للمرور بركّابها عبر وحدات الجمارك والهجرة.

وقال مدير معبر جابر العقيد مؤيد الزعبي إن الوضع الأمني مستقر الآن على الجانب السوري من الحدود وإنه يأمل أن يستمر الاستقرار.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الهدف من هذه التفاهمات هو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق مصلحة كل من الطرفين.

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