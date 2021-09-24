الأمم المتحدة تصدر إحصاء جديدا لقتلى الحرب في سورية

المصدر: جنيف - رويترز

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة «أقل من العدد الفعلي».

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمام المجلس «على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سورية بين مارس 2011 ومارس 2021». وأضافت إن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفل.

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