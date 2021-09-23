ماليزيا تستطلع رأي الصين بشأن اتفاق الغواصات النووية الأسترالية

المصدر: كوالالمبور ■ د.ب.أ

قال وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، أمام البرلمان، إن بلاده ستسعى لاستطلاع وجهة نظر الصين بشأن اتفاق أمني يساعد أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وسط مخاوف من اضطرابات إقليمية. وبموجب الاتفاق المعروف باسم «أوكوس»، الذي تم الإعلان عنه، الأسبوع الماضي، تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وحذرت الصين منذ ذلك الحين من أن التحالف سيقود إلى سباق تسلح في المنطقة. ونقلت وكالة «بلومببرغ» عن الوزير هشام الدين قوله أمس: «نحتاج إلى الحصول على وجهات نظر القيادة الصينية، خصوصاً الدفاع الصيني، بشأن ما أعلنته الدول الثلاث، وما إجراء الصين بشأن شراكة (أوكوس)»، واقترح هشام الدين القيام بزيارة عمل للصين على الفور.

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