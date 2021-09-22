الأمم المتحدة ترصد مساعدة عاجلة لنظام الصحة في أفغانستان

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأربعاء أن الأمم المتحدة خصصت مساعدات عاجلة بقيمة 45 مليون دولار لدعم النظام الصحي الذي شارف على الانهيار في أفغانستان.

وقال غريفيث في بيان: "الأدوية والمعدات الطبية والوقود تنفد في أفغانستان. وسلسلة أجهزة التبريد معطلة فيما لا تتقاضى الطواقم الصحية أجرها".

وأوضح غريفيث أن الأموال التي رصدت الأربعاء ستذهب إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وستسمح من خلال منظمات غير حكومية محلية ودولية بتشغيل مراكز الرعاية الصحية بما فيها المستشفيات حيث يعالج مرضى كوفيد-19.

وكان المسؤول الأممي أجرى محادثات قبل فترة قصيرة في أفغانستان مع مسؤولين في حكومة طالبان. وأكد أن ترك نظام الصحة في أفغانستان ينهار سيكون له عواقب كارثية.

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