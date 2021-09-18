روسيا:أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ شهر

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 22 أغسطس الماضي بتسجيلها 20329 إصابة مقارنة بيوم أمس 19905 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا سبعة ملايين و254 ألفا و 754إصابة.. فيما بلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و 485 ألفا و 264 شخصا.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا بـتسجيلها 799حالة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 791 وفاة أمس ليصل مجموعها إلى197 ألفا و 425 حالة وفاة.

وأجرت روسيا حتى اليوم أكثر من 186.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 510 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

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