الصين تلقّح أكثر من مليار شخص ضد «كورونا» على أراضيها

المصدر: بكين - أ ف ب

أعلنت الحكومة الصينية الخميس أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ أمام الصحافة إن الصين وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة) ورُصد فيها الفيروس أواخر العام 2019، أعطت في المجمل 2.16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى تاريخ 15 سبتمبر.

والصين التي كانت أول دولة ينتشر فيها الوباء، أصبحت أيضاً أول بلد يتغلب عليه في ربيع العام 2020، بعد فرضها تدابير صارمة خصوصاً إجراء فحوص الكشف عن المرض على نطاق واسع وإغلاق حدودها بشكل شبه كامل.

وما زال البلد يواجه بشكل متقطع طفرات وبائية محدودة على غرار تلك التي رُصدت في الأيام الأخيرة في مقاطعة فوجيان في الشرق، مع تسجيل خمسين إصابة في اليوم.

وما زال عدد الوفيات جراء كوفيد في البلاد مستقراً عند 4636 حالة.

بدأت الصين في أواخر العام الماضي تلقيح سكانها بطعمين أساسيين يتمّ إعطاؤهما على جرعتين، طوّرهما مختبرا «سينوفاك» و«سينوفارم».

ولم تسمح بكين حتى الآن بإعطاء لقاحات أجنبية على أراضيها.

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