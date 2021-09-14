الصين تحث الولايات المتحدة على إصلاح العلاقات

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

حثت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع قيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدراسة فتح تحقيق جديد يتعلق بسياسة الدعم الاقتصادي في الصين.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، الولايات المتحدة إلى التمسك بروح المحادثة الهاتفية التي جرت أخيراً بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان تشاو يرد على سؤال حول تقرير نشرته «بلومبرغ» يوم الجمعة بشأن اجتماع حول تحقيق محتمل في الدعم الصيني وتأثيره الاقتصادي.

وقال تشاو في مؤتمره الصحافي أمس: «نأمل أن تكون أفعال الإدارات الأميركية والصينية المعنية متسقة مع روح الاتصال بين قادة البلدين».

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