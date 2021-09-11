بوش يسلط الضوء على تهديد الإرهاب المحلي في ذكرى 11 سبتمبر

المصدر: واشنطن - رويترز

تحدث الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عن تهديد الإرهاب المحلي اليوم السبت خلال خطاب ألقاه بمناسبة مرور 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي وقعت خلال فترة رئاسته.

وقال بوش «لقد رأينا أدلة متزايدة على أن الأخطار على بلدنا يمكن أن تأتي، ليس فقط من خارج الحدود، بل من العنف المتزايد في الداخل... هناك بعض الارتباط بين عنف المتطرفين في الخارج وعنف المتطرفين في الداخل... هما نتاج نفس الروح البغيضة، ومن واجبنا المستمر مواجهتها».

كما دعا بوش إلى الوحدة وسط الانقسام السياسي المتزايد في الولايات المتحدة.

وقال «عندما يتعلق الأمر بوحدة أميركا، يبدو ذلك بعيدا هذه الأيام... يبدو أن قوة خبيثة تعبث بحياتنا المشتركة... لقد صارت السياسة عندنا في الأغلب دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news