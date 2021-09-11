إسرائيل تضبط اثنين آخرين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين

المصدر: عواصم - رويترز

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين آخرين في وقت مبكر اليوم السبت كانا ضمن ستة سجناء فروا قبل أيام من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة حيث ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.

وبعد اعتقال أربعة، تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردة واسعة اليوم السبت لضبط الاثنين المتبقيين.

وفر الستة، وهم خمسة من أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي" وعضو في حركة "فتح"، في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي، بعد أن حفروا نفقا بدايته حفرة بجوار دورة المياه في زنزانتهم.

وأحد المضبوطين صباح السبت هو زكريا زبيدي القائد السابق بـ"كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح بمدينة جنين في الضفة الغربية الذي حصل على عفو إسرائيلي في السابق.

وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي في عام 2019 بعد مزاعم بتورطه في هجمات جديدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية زبيدي وعضو بـ"حركة الجهاد الإسلامي" على ما يبدو بعد احتجازهما وهما معصوبي العينين ومقيدين.

وشارك فلسطينيون في مظاهرات تأييد للسجناء الستة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت فصائل فلسطينية إن اعتقالهم ستترتب عليه تداعيات.

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