«الأغذية العالمي» يطالب بتوفير 200 مليون دولار لبرامجه بأفغانستان

المصدر: جنيف - وام

أكدت أنثيا ويب نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغدية العالمي في آسيا والباسفيك الحاجة للوصول بالمساعدات الغذائية إلى تسعة ملايين شخص شهريا في أفغانستان بحلول شهر نوفمبر المقبل وذلك للتمكن من تحقيق الهدف بالوصول إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام.

وبينت ويب في تصريحات للصحافيين في جنيف عبر الفيديو اليوم أن برنامج الأغدية طالب بتوفير 200 مليون دولار لبرامجه للمساعدات في أفغانستان محذرة من نفاد مخزون المواد الغذائية معربة عن التزام المنظمة برغم الوضع الحالي بشراء الطعام ونقله إلى مواقع استراتيجية قبل فوات الأوان.

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