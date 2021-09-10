عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء إلى السودان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت معتمدية اللاجئين بالسودان عن عشرات العسكريين الأثيوبيين، تقدموا بطلبات لجوء بالسودان على خلفية الحرب الدائرة بإثيوبيا منذ نوفمبر 2020.

وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية، أمس الخميس، "هناك 120 من الضابط إثيوبيين في معسكر أم قرقور، الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان".

وأضاف البيان، أن "الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء، كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التي تعمل في السودان".

وفي السياق، أفاد مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الضباط الإثيوبيين يحملون رتب عسكرية رفيعة، لافتا إلى أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل التيغراي.

وحسب آخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية، وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثوبيا إلى السودان، بلغ أكثر 80 ألف.

يذكر أن اشتباكات نشبت في تيغراي، في أوائل نوفمبر 2020، نتج عنها سقوط آلاف القتلى في الصراع واضطرار مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم بسبب نقص المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم.

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