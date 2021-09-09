دعما للفقراء.. لبنان يطلق "البطاقة التمويلية"

المصدر: بيروت- د ب أ

أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية وراؤول نعمة، اليوم، البطاقة التمويلية لدعم الفقراء وإعطاء 25 دولارا لكل شخص.

وقال وزير الاقتصاد راؤول نعمة ، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم :" سنعطي 25 دولاراً لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا" ، مؤكدا أن "الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج".

وأضاف "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".

وقال :"نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة".

بدوره ، أعلن الوزير مشرفية أنه "سيتم دفعها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي".

وأوضح أن "مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 أيلول/سبتمبر الجاري إلى 15 أكتوبر المقبل ، مشيراً إلى " إمكانية رفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".

وقال "قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"

وأضاف مشرفية "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".

يذكر أن المجلس النيابي كان قد أقر البطاقة التمويليّة في نهاية يونيو الماضي لدعم الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان،التي أثرت على الاستقرار الصحي والغذائي للبنانيين، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74% ، فيما تم ربط رفع الدعم الذي يؤمنه مصرف لبنان للسلع الأساسية ومن بينها المحروقات بتطبيق فعلي للبطاقة التمويلية.

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