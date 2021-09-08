"هاكر" يسرق بيانات 7 ملايين إسرائيلي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ادعى متسلل "هاكر" يستخدم اسم "سانغ كانسيل" أنه سرق المعلومات الشخصية لنحو 7 ملايين إسرائيلي، أي 80% من مجوع السكان، وفق موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال المهاجم إنه سرق البيانات من موقع CITY4U ، الذي تستخدمه السلطات المحلية في إسرائيل لمعالجة المدفوعات مثل ضرائب الممتلكات والغرامات وفواتير الخدمات.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9.4 مليون نسمة.

وإذا كانت الادعاءات صحيحة، تقول الصحيفة، فسيكون الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل.

صحيفة "ذا تايم أوف إزرائيل" نقلت عن المديرية الوطنية للإنترنت قولها إنها تحقق في مزاعم القرصنة تلك، لكن من المحتمل أن يكون تسريب المستند معلومات قديمة.

وزعم المهاجم لأول مرة أنه اخترق بلديات إسرائيلية الأحد في منشور على تطبيق المراسلة "تلغرام".

وابتداءً من الاثنين، نشر صورًا لوثائق قال إنها تدعم مزاعمه، بما في ذلك بطاقات الهوية الإسرائيلية ورخص القيادة وفواتير الضرائب.

وتم إرسال الوثائق على "تلغرام" ومنتديات القرصنة عبر الإنترنت.

وإسرائيل، هي هدف متكرر لهجمات قراصنة المعلوماتية، وهي تقدم نفسها على أنها "الدولة حديثة النشأة" نظراً لحجم قطاع التكنولوجيا لديها والذي يوظف حوالي 10 في المئة من القوى العاملة في البلاد.

والعام الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت هجوماً إلكترونياً دبرته مجموعة أجنبية تستهدف الصناعات العسكرية الاستراتيجية التي تصدر سنوياً مليارات الدولارات.

واستولى قراصنة معلوماتيون على هويات "المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الموارد البشرية للاتصال بموظفي شركات رائدة في قطاع صناعة الدفاع"، وفقًا للوزارة.

واتصل هؤلاء بكل من الموظفين والقائمين بالتوظيف وعرضوا عليهم فرص عمل وفي الوقت نفسه حاولوا الوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم "للحصول على معلومات حساسة".

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