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    انهيار في المطار الجديد بالكويت وفقدان عمال تحت الأنقاض.. فيديو

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    • متابعات - الإمارات اليوم
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    أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انهيار في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، وهرعت فرق الإنقاذ للموقع لإجراء عمليات بحث وإنقاذ عن 3 عمال مدفونين تحت الأنقاض.

    وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية فإن الحادث هو "حادث انهيار رملي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن حجمه أو أسبابه.

    وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، قد تفقدت مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت عن الحادث.

    بينما أشار حساب وزارة الإعلام الكويتية على تويتر إلى أنه تم العثور على أحد العمال على قيد الحياة، فيما يجري البحث عن الاثنين الآخرين.

    وصمّم مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) ليكون واحداً من أكثر المطارات تطوراً وحفاظاً على البيئة في العالم، وليكون بوابة مميّزة للكويت.

    ويهدف المطار، الذي تقوم بإنشائه شركة "ليماك" التركية، إلى أن يصبح من أوائل المطارات في العالم التي تحصل على شهادة "ليد" الذهبية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم.

     

     

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