الصين: تطعيم 969 مليون شخص ضد كورونا

المصدر: بكين - وام

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تطعيم أكثر من 969 مليون صيني ما يعادل 69% من إجمالي سكان البلاد ضد فيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين.

وقال نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض والوقاية منها في اللجنة وو ليانغ يو، بمؤتمر صحافي اليوم إن ما يزيد عن 2.11 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 تم إعطاؤها في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف وو إن أكثر من 1.09 مليار شخص أي حوالي 77.6% من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، موضحا أنه تم إعطاء ما يقرب 162.3 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

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