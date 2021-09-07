سلالة جديدة من كورونا تنتشر في جنوب إفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

قال علماء في جنوب إفريقيا، إن ثمة سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل عددا مثيرا للقلق من التحورات، انتشرت بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي أكثر مما كان الوضع عليه في شهر يوليو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت "شبكة مراقبة الجينوم (الخريطة الجينية)" في جنوب إفريقيا، إنه قد تم خلال شهر أغسطس الماضي، رصد ما تسمى بسلالة "سي. 1. 2"، في 1.5 بالمئة فقط من جميع عينات الفيروس المتسلسلة في البلاد، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2.2 بالمئة التي تم رصدها في شهر يوليو الماضي.

وقد تم اكتشاف السلالة، الذي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، في عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس والبرتغال ونيوزيلندا وسويسرا.

ومن الممكن أن يشير تباطؤ انتشار السلالة إلى أنه من غير المرجح أن تصير سائدة بالطريقة التي انتشرت بها السلالات السابقة مثل "بيتا" و"دلتا".

ويشار إلى أن سلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، هي السائدة حاليا في جنوب إفريقيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news